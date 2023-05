Svegliato da un ladro, proprietario di casa lo rincorre: un arresto a Firenze

Sorpreso dal proprietario di casa, per il ladro non c'è stato scampo. È successo nel cuore della notte a Firenze, intorno alle 3.30, in un appartamento in pieno centro nei pressi di piazza Duomo. Come ricostruito l'inquilino dell'appartamento si sarebbe svegliato improvvisamente a causa di un rumore alla porta d'ingresso. Poco dopo, si sarebbe ritrovato di fronte il ladro che aveva in mano una torcia e che, vistosi scoperto, è subito scappato giù per le scale. Il padrone gli è corso dietro, iniziando un inseguimento allertando contemporaneamente il 112. In brevissimo tempo due volanti della polizia, che già si trovavano in zona per dei controlli, sono arrivate in piazza e hanno fermato il malvivente.

Si tratta di un 36enne italiano, già noto per reati della stessa natura e recentemente sottoposto ad una misura cautelare che gli imponeva di non allontanarsi dalla sua casa nelle ore notturne. Il 36enne, trovato in possesso di alcuni strumenti da scasso, è finito in manette.