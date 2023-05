Tuscania Auto inaugura la nuova sede di Capannori: Concessionaria Ufficiale CUPRA, SEAT e SKODA

Concessionaria Ufficiale CUPRA, SEAT e SKODA, Tuscania Auto inaugura questo venerdì 19 maggio la propria nuova sede, in Via Romana 445, Corte Stanghellini, Capannori (LUCCA).

La chiave di tutto sono sempre le emozioni e tanta emozione c’è nella voce e negli occhi di tutti i ragazzi e le ragazze di Tuscania Auto.

Da sempre radicati su territorio lucchese, l’azienda ha iniziato il suo cammino nel lontano 2003 a Guamo con il brand SKODA per poi trasferirsi nel 2005 a Capannori in Via Pesciatina, con il mandato ufficiale anche per il brand SEAT.

Sempre più numerosi i clienti diffusi non solo in tutta la lucchesia ed aree circostanti ma in tutta Italia, tanto da veder crescere esponenzialmente il volume di lavoro così come l’organico che ad oggi conta 20 dipendenti contro gli 8 degli anni dell’esordio. Il connubio con il Gruppo Volkswagen si è andato rinforzando anno dopo anno e adesso Tuscania Auto rappresenta i marchi: CUPRA, SEAT e SKODA.

“Grazie alla fiducia dei nostri clienti, il sogno nato 20 anni fa oggi è cresciuto assai di più di quanto avremmo potuto immaginare all’epoca” dice il titolare Massimiliano Mechetti “ed è così bello potervi servire e darvi sempre di più che si è reso indispensabile e naturale costruire una sede nuova e più grande, dove potervi accogliere in un ambiente esclusivo e molto più confortevole, al fine di rendere la vostra esperienza presso di noi unica non solo per la serietà e la passione con cui svogliamo quotidianamente il nostro lavoro, ma anche grazie ad un ambiente non convenzionale: una nuova concezione di Showroom.”

La nuova sede, vicina allo svincolo autostradale di Capannori, vanta una superficie di oltre 2.000 metri quadri, più del doppio rispetto agli 800mq del precedente salone.

“Siamo molto emozionati” prosegue Mechetti, “perché da tanti anni sognavamo ad occhi aperti di potervi ricevere in una location più grande e più bella, perché tutto questo lo facciamo per voi e lo abbiamo fatto con voi.

Sapete, c’è una emozione speciale che si prova quando un cliente sceglie di servirsi da noi: il giorno del ritiro della vostra nuova auto lo viviamo assieme con voi con grande trasporto e coinvolgimento; siamo al vostro fianco nel prenderci cura della vostra auto durante tutta la sua vita e siamo orgogliosi quando, arrivato il momento di sostituirla, scegliete di nuovo di farlo da noi: il più grande premio che possiamo mai ottenere: la vostra fiducia.

Da 20 anni ci regalate queste e tante altre emozioni e adesso, per ringraziarvi di aver reso più grande il nostro sogno, vi aspettiamo per un evento inaugurale nel quale: abbiamo nuove emozioni per voi.

Venerdì 19 maggio dalle ore 20 trascorreremo una serata ricca di sorprese assieme a tutti i nostri clienti vecchi e nuovi: degusteremo uno sfizioso Happy hour con Open Bar, allietati dalle esibizioni “improvvise ed inaspettate” di Top International Performer quali Elsa Martignoni (Electric Violin), Paolo Borghi (Hang), Jessica Cochis (SAX) , Performance Hip Hop & Break Dance a cura di CREW di scuole di ballo lucchesi e molto altro ancora.”

Per la serata inaugurale, tra le iniziative dedicate ai clienti, ci sarà un corner dedicato ad un co-marketing con un brand di abbigliamento esclusivo: _tivolevodireunacosa

