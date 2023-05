Vivaio Abc, poker di vittorie

Under 17 Eccellenza

Prosegue sul parquet della Pielle Livorno la cavalcata dell’Under 17 Eccellenza nella terza fase, che batte la formazione labronica per 74-80 ipotecando così il primo posto. Una vittoria frutto di una grandissima reazione dei ragazzi di Paolo Betti nell’ultimo quarto, dopo che i padroni di casa hanno amministrato tutte le prime tre frazioni.

In avvio di gara infatti, complici le disattenzioni difensive gialloblu, è la Pielle che prova subito a scappare toccando il +8 alla prima sirena (23-15), preludio ad una seconda frazione ancora in controllo labronico che manda le squadre al riposo lungo sul 45-32. Al rientro dagli spogliatoi l’Abc cambia marcia e, spinta da quattro uomini in doppia cifra (Lilli, Merlini, Rosi, Ticciati), inizia con calma a ricucire accorciando la forbice al 30′, quando il tabellone segna 56-48. Ma è nell’ultimo quarto che i gialloblu girano definitivamente l’inerzia, alzando il rimo in attacco e l’intensità in difesa. Con un parziale di 18-32 i ragazzi di Betti impattano e mettono la testa avanti, per poi gestire con autorità la volata finale e mettere i due punti sulla via di Castello.

Ultimo impegno stagionale domani, mercoledì 17 maggio, alle 19.30 sul parquet della Pallacanestro Prato Dragons.

PIELLE LIVORNO – ABC CASTELFIORENTINO 74-80

Tabellino: Rosi 15, Ticciati 11, Bici, Merlini 11, Carzoli, Bartolini, Lilli 22, Damiani 9, Viviani 3, Leti, Vallerani, Raggini 9. All. Betti. Ass. Calvani.

Parziali: 23-15, 22-17, 11-16, 18-32

Under 17 Silver

Riparte da Sesto la corsa dei gialloblu che, guidati per l’occasione da Giovanni Cicilano, battono al loro domicilio i fiorentini per 53-60, conquistando dunque anche il secondo scontro diretto dopo quello del girone di andata. Una sfida risolta con una grande reazione nell’ultimo quarto, dopo tre prime frazioni sempre ad inseguire. Avvio di gara subito sul punto a punto, con Sesto che chiude il primo quarto sul 16-13 per poi allungare nel secondo periodo e andare al riposo lungo sul +9 (31-22). Al rientro dagli spogliatoi, però, l’Abc stringe le maglie in difesa ed inizia con calma a ricucire: al 30′ la forbice si è ridotta a tre lunghezze di distanza (37-34), preludio alla parità e al sorpasso che arrivano nella frazione finale, quando i gialloblu ribaltano completamente l’inerzia e restano in controllo fino alla sirena.

Ultimo impegno stagionale in programma lunedì prossimo alle 19 al PalaBetti contro Figline.

BASKET SESTESE – ABC CASTELFIORENTINO 53-60

Tabellino: Ricci 3, Giglioli 19, Altamore 9, Kamberaj 3, Marchetti 13, Barlabà 2, Niccolini 10, Bernardoni 2, Fiorentini, Jelassi, De Simone, Macalindong. All. Cicilano.

Parziali: 16-13, 15-9, 6-12, 16-26

Under 14 Elite

Grande quillo casalingo anche per l’Under 14 Elite che si congeda dal PalaBetti con l’acuto ai danni della Pallacanestro Prato Dragons. L’87-77 finale è frutto di una gara che i gialloblu hanno ipotecato a cavallo tra la seconda e la terza frazione, con coach Alessandro Mostardi che ha potuto dare spazio e minutaggio a tutti i suoi ragazzi. Dopo il grande equilibrio iniziale (19-19 al 10′), a partire dalla seconda frazione l’Abc ha alzato l’intensità difensiva piazzando un break di 29-15 che ha mandato le squadre al riposo lungo sul 48-34. La fuga castellana è proseguita nel terzo parziale (61-34 al 30′), tanto da mettere in ghiaccio il finale nonostante la reazione laniera nell’ultimo quarto.

Sabato alle ore 17 a Rosignano ultimo impegno stagionale.

ABC CASTELFIORENTINO – PALL. 2000 PRATO 87-77

Tabellino: Costantini 21, Rosi 6, Poggesi 17, Fedeli 12, Matteini 20, Matteuzzi 3, Lauretti 4, Meta 2, Antoni 2, Ippolito, Simoncini, Zampacavallo. All. Mostardi. Ass. Calvani.

Parziali: 19-19, 29-15, 23-12, 16-31

Under 13 Silver

La gara di andata dei playoff di conference si tinge di gialloblu. I ragazzi di coach Giovanni Corbinelli targati N. O. Pelicans fanno valere il fattore campo e chiudono la pratica Folgore Fucecchio P. Trailblazers per 72-54. Dopo una prima parte di gara condotta in perfetto equilibrio (17-15 al 10′, 31-30 all’intervallo), i gialloblu incanalano la sfida al rientro dagli spogliatoi quando prendono qualche possesso di vantaggio toccando il 50-44 alla terza sirena. Un +6 che fa da preludio alla fuga vera e propria, che si concretizza in un’ultima frazione a senso unico: l’Abc alza l’intensità e piazza un break di 22-10 che mette in ghiaccio la sfida.

Lunedì prossimo alle 18.30 a Fucecchio il match di ritorno per stabilire la squadra che staccherà il pass per la Final Eight.

ABC CASTELFIORENTINO N.O. PELICANS – FOLGORE FUCECCHIO P. TRAILBLAZERS 72-54

Sono scesi in campo: Pannocchi, Weston, Anton, Giovannoni, Rivola, Barnini, Arnoldi, Pirrone, Pagliai, Capuana, Di Vilio, Di Carlo. All. Corbinelli. Ass. Bruni.

Parziali: 17-15, 14-15, 19-14, 22-10

Fonte: Abc Castelfiorentino