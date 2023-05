Abc Castelfiorentino alle finali nazionali under 15: esordio contro Roma

Inizia il conto alla rovescia per le Finali Nazionali Under 15, che dal 28 maggio al 4 giugno vedranno l’Abc Castelfiorentino scendere in campo a Pescara tra le migliori 16 formazioni italiane pronte a sfidarsi per il titolo di Campione d’Italia 2023.

La formula della manifestazione prevede quattro gironi all’italiana composti da quattro squadre ciascuno, con gare di sola andata. Al termine della fase di qualificazione, la prima classificata di ciascun girone sarà ammessa direttamente ai quarti mentre la seconda e la terza saranno ammesse agli spareggi, le cui vincenti approderanno ai quarti. A seguire semifinali e finali. I gironi di qualificazione si svolgeranno dal 29 al 31 maggio, mentre giovedì 1 giugno si terranno gli spareggi e a seguire, dal 2 al 4 giugno, sarà la volta di quarti, semifinali e finali. Domenica 28 maggio, alle ore 20, sarà invece in programma la cerimonia di apertura, che si svolgerà presso la Sala consiliare del Comune di Pescara.

L’Abc Castelfiorentino è stata inserita nel girone A insieme a Dbs Roma, Collegno Basket e Sporting Bk Club Porto Sant’Elpidio. L”esordio dei gialloblu è in programma lunedì 29 maggio alle ore 14 contro Roma (PalaElettra via Elettra); le successive gare di qualificazione contro Collegno e Porto Sant’Elpidio si svolgeranno nel pomeriggio di martedì 30 e mercoledì 31 maggio in base ai risultati delle singole gare.

