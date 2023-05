Acquista ponteggio sul web, ma è una truffa da 14mila euro

Truffa da 14mila euro sul web per un ponteggio mai esistito. I carabinieri di Livorno hanno denunciato tre persone per truffa e ricettazione. Un imprenditore edile 49enne di Livorno ha effettuato il bonifico per l'acquisto del ponteggio, dopo aver visto l'articolo in vendita su un sito di e-commerce.

Ha pure ricevuto la fattura, risultata poi falsa, ma mai l'articolo comprato. I carabinieri hanno ricostruito che dietro l'annuncio c'era una 20enne calabrese. Inoltre altre due persone si sarebbero spartite l'incasso dell'affare, e per queste sono state denunciate per ricettazione.