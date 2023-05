Un bambino tra i 10 e i 12 anni alla guida di un'auto potente nella notte tra le strade di Ponsacco. Sorride in camera, in sottofondo voci straniere e alcune auto in strada incrociano il mezzo guidato dal piccolo. Il video di pochi secondi sta facendo il giro delle chat WhatsApp anche fuori dalla provincia di Pisa, come riporta il quotidiano La Nazione. Secondo le indagini delle forze dell'ordine il video risale a prima di Natale.