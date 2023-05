Carabinieri salvano uomo che vuole buttarsi dal ponte Vespucci a Firenze

Due carabinieri della scorta della magistratura fiorentina hanno salvato questa mattina un uomo che stava per gettarsi dal ponte Vespucci con l'intento di togliersi la vita. I due sono corsi incontro a lui e lo hanno afferrato per braccia e petto, nonostante avesse già scavalcato il parapetto. Una volta tranquillizzato, è stato fatto sedere sul marciapiedi, anche se era in stato di agitazione. I militari hanno allertato il 118 per l'arrivo di un'ambulanza. L'uomo è stato trasferito all'ospedale Santa Maria Nuova per le prime cure. Non sono noti i motivi che lo avrebbero spinto a tentare l'insano gesto.

Rinnoviamo il costante appello alla richiesta di aiuto qualora ci fossero persone a rischio: Se senti di trovarti in situazioni di disagio o conosci persone in questo stato, ci sono numeri di telefono e siti internet adatti per un aiuto istantaneo. Per gli adolescenti minorenni è disponibile il Telefono Azzurro (19696, www.azzurro.it), per i più grandi il Telefono Amico (199 284 284, www.telefonoamico.it).