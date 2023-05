Empoli attraverso i tuoi occhi, al via il concorso per video social

Un contest per far sì che a raccontare la città e i suoi dintorni, fra luoghi di cultura, frazioni, aree verdi, eventi e chi più ne ha più ne metta, siano coloro che scelgono di farvi tappa. Si intitola "Giovani videomakers per Empoli" ed è un progetto lanciato dal Comune di Empoli per coinvolgere tutti coloro che sono interessati nella realizzazione di un video in grado di raccontare il territorio, attraverso nuove prospettive. ‘Empoli attraverso i tuoi occhi. Un video per promuovere la città insieme a noi’, il principio ispiratore del contest che si rivolge a persone dai 18 ai 45 anni di età: per partecipare c'è tempo dal 22 maggio al 10 giugno 2023.

Perché venire a visitare Empoli? Che cosa c’è di bello o di particolare da vedere? Quali sono i luoghi storici, i musei, gli eventi o i panorami per i quali sareste disposti a mettervi in viaggio? Queste le domande dalle quali chi deciderà di partecipare a questa iniziativa potrà farsi guidare nel suo percorso di ideazione e realizzazione, smartphone o videocamera alla mano, dei video che saranno divulgati attraverso le pagine Instagram e Facebook VisitEmpoli_official, canali del progetto di promozione turistica VisitEmpoli. Non solo. Ai vincitori del contest, ovvero agli autori dei video più votati sulle due pagine social, spetterà l’onore di vedere il proprio filmato pubblicato sulla homepage del portale www.visitempoli.it, sito istituzionale dedicato al turismo a Empoli.

"La città è di tutti coloro che la vivono. E' dei residenti che hanno scelto di metterci radici, è dei visitatori che fanno tappa qui per esempio per visitare i nostri luoghi di cultura o per partecipare a eventi - sottolinea l'assessora alla Cultura e al Turismo del Comune di Empoli, Giulia Terreni - Per questo, crediamo sia importante 'dare loro la parola' e per questo abbiamo scelto di lanciare questo progetto che si inserisce nelle azioni di promozione turistica messe in atto dall'amministrazione per promuovere la città, i suoi musei, i suoi spazi verdi e le sue tante iniziative. Fra queste ‘Visit Empoli’, con il sito web dedicato, con la cartellonistica interattiva e il materiale informativo. L'invito a partecipare è rivolto a tutti coloro che, professionisti e non, abbiano voglia di contribuire a questo percorso di racconto del territorio, attraverso il loro 'occhio' e la loro sensibilità".

INFORMAZIONI - Il contest è promosso e gestito dal Comune di Empoli ed è rivolto a persone maggiorenni, di età compresa tra 18 e 45 anni. I video, della durata massima di 30 secondi e in formato mp4, dovranno essere inviati a partire da lunedì 22 maggio fino a sabato 10 giugno 2023, all'indirizzo mail turismo@comune.empoli.fi.it. Tutti i dettagli sulle modalità di partecipazione e invio del materiale sono disponibili nella sezione "Vivi la città", nella pagina dedicata al contest "Giovani videomakers per Empoli" (https://www.visitempoli.it/giovani-videomakers-per-empoli/).

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa