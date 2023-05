Due arresti per spaccio a Prato, 25enne trovato con 26 dosi di cocaina

Doppio arresto negli ultimi giorni a Prato, durante servizi in contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti svolti dai carabinieri della stazione di Jolo con la sezione operativa del comando compagnia. All'inizio della settimana il pedinamento di un uomo, 44 anni di origini marocchine già noto per numerosi precedenti, ha portato i militari all'attuale abitazione. Sottoposto a controllo, il 44enne è stato trovato in possesso di un frammento di hashish, una dose di cocaina e denaro in contante di vario taglio per circa 600 euro. Inoltre nella biancheria intima l'uomo nascondeva altra sostanza stupefacente, tra cui quattro dosi di cocaina e 26 grammi di hashish. La perquisizione nell'abitazione ha permesso di sequestrare anche due involucri per un totale di 75 grammi di cocaina nascosti tra l'abbigliamento nell'armadio e altri 450 euro in contanti, oltre al materiale per il confezionamento e una bilancina elettronica. L'uomo, a seguito della convalida del tribunale di Prato, è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa della definizione del processo. Misura che va ad unirsi con altre due già in atto, tra cui l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e obbligo di dimora a Prato, disposte dai tribunali di Prato e Firenze per altri precedenti legati agli stupefacenti.

Il secondo arresto è avvenuto ieri sera quando i carabinieri hanno sorpreso un 25enne, nella zona di Pratilla, con 26 dosi di cocaina pronte per la vendita. Dalla perquisizione domiciliare è emerso materiale da taglio e confezionamento, oltre alla somma di 2mila euro. Il 25enne, nordafricano, si trova nelle camere di sicurezza in attesa del processo direttissimo che si svolgerà domani mattina al tribunale di Prato per la convalida dell'arresto.