Buongiorno oggi ringrazio Pietro per questa ricetta gustosa e facile da realizzare. Un secondo piatto leggero con pochi ingredienti: un buon piatto di trota salmonata in forno con crosta di pane.

Oggi ho imparato qualcosa in più, so che è scontato ma non si finisce mai di imparare. Sapevo che le Trote salmonate sono di acqua dolce e l'unica cosa in comune con il Salmone è il colore rosa della loro polpa, ma non sapevo che il colore rosa è dovuto ad un'alimentazione a base di crostacei. In Trentino viene allevata da fine '800. Il sapore della Trota salmonata ho un gusto delicato che si presta ad essere cucinata alla griglia, in padella, al cartoccio, con un condimento semplice.

Quando acquistate delle trote scegliete quelle dal corpo sodo, le squame aderenti e l'occhio vivo. L'odore deve essere gradevole, non ammoniacale.

La trota salmonata è un alimento delicato, che può essere conservato in frigorifero per massimo due giorni.

Filetto di trota al forno in crosta di pane e frutta secca

Ingredienti per 4 persone

4 filetti di trota salmonata

60 gr di pangrattato non fine

1 cucchiaio di burro morbido

1 mazzetto di prezzemolo fresco

1 spicchio di aglio

1 limone non trattato (buccia grattugiata e succo)

30 gr di nocciole pelate e tostate e pinoli sgusciati

Olio extra vergine di oliva

Sale e pepe

Preparazione

Rimuovete le spine dai filetti di trota, lavateli e tamponateli con carta forno da cucina. Sistemateli su una teglia antiaderente unta con poco olio con la pelle rivolta verso il basso. Tritate il prezzemolo con l’aglio e raccoglieteli in una ciotola insieme al pangrattato, alla scorza di limone grattugiata e al suo succo, alla frutta secca grossolanamente tritata e al burro. Aggiustate di sale e pepe e mescolate. Distribuite il composto di pane sui filetti di trota in uno strato omogeneo. Irrorate con un filo di olio e cuocete nel forno preriscaldato in modalità grill per 8-10 minuti o fino a doratura (180 gradi). Se non avete il grill per cinque minuti a 200 gradi o fino a che non sarà dorato in superficie. Sfornate servite con spicchi piccoli di limone.

Pietro