Furto in appartamento nel Pisano, arrestato 35enne e feriti due agenti

Un 21enne egiziano, residente a Milano, è stato denunciato dalla polizia ieri alle 19 al Tecnomat di Pisa in via delle Colombaie. L'uomo aveva oltrepassato le barriere antitaccheggio senza pagare 80 euro di merce, nello specifico alcuni utensili nascosti nello zaino. In più aveva rimosso le placche antitaccheggio con l'aiuto di una lama.

Ancora un intervento della polizia a San Giuliano Terme in via M.L.King. Un 35enne albanese, in Italia senza fissa dimora è stato arrestato perché trovato assieme a un altro in un appartamento all'una dopo un furto.

Se il compagno di scorribande è riuscito a fuggire, gli agenti sono rimasti coinvolti in una colluttazione con il 35enne. Due agenti hanno riportato ferite alla mano con prognosi di 10 giorni ciascuno. Nello zaino sono stati trovati 41 oggetti di refurtiva, tra cui pc, penne e oggetti in oro, per un valore di oltre mille euro.

Il proprietario di casa, nel frattempo rientrato, ha ringraziato i poliziotti per la tempestività dell’ intervento ed il recupero di tutti i suoi beni.