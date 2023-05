Il bambino che sapeva volare, le 10 storie presentate alla biblioteca di Castelfranco

Martedì 23 aprile alle ore 16,30 presso la Biblioteca Comunale di Castelfranco si terrà la presentazione del libro “Il bambino che sapeva volare” di Carla Falchetti. Introduce l’assessora alla cultura Chiara Bonciolini. L’iniziativa fa parte del Maggio dei Libri 2023.

Il libro, scritto e illustrato da Carla Falchetti, è composto da dieci storie e ogni storia è accompagnata da un disegno, sono dieci favole da cui trarre dieci messaggi di grande valore: amicizia, reciprocità, accoglienza, rispetto per la natura e per gli altri, apprezzamento per quello che si ha, gioia di vivere.

Dieci storie, nate dal cuore, dalla penna e dal pennello di un’autrice che ha fatto della sua esperienza personale una preziosa occasione di riflessione e di crescita, scegliendo di condividerla con i lettori, grandi e piccini, che vorranno sfogliare queste delicate pagine. Il filo conduttore di ogni racconto, e di ogni singola parola, è l’amore, con la ferma convinzione che «Se mettiamo a disposizione degli altri i propri doni… gli altri faranno altrettanto».

Durante la presentazione l’autrice leggerà alcune storie tratte dal libro e a seguire sarà organizzato un laboratorio creativo di disegno rivolto ai bambini e alle bambine dai 4 ai 10 anni.

Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 0571/487260 oppure 487263.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa