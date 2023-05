L’Oncologia di Nottola ha la sua sala di multi-videoconferenza

È stata inaugurata stamani la sala di multi-videoconferenza dell’Oncologia di Nottola. La strumentazione informatica e parte dell’arredo della stanza sono stati donati al reparto dall’Associazione sportiva “ASD Atletica di Sinalunga” promotrice dell’iniziativa “Dai una mano in corsa”.



La nuova apparecchiatura informatica consentirà di facilitare l’integrazione ospedale/territorio con attività di telemedicina come il teleconsulto specialistico oltreché favorire le riunioni multidisciplinari in modalità “webinar” a livello intra-aziendale.



«La nostra Unità Operativa fa parte di un progetto sperimentale, peraltro già avviato all’interno della Usl sud est, di teleconsulto fra i medici dell’Oncologia di Nottola e i medici della medicina territoriale della zona Amiata-Senese, - dichiara il direttore di Oncologia medica di Nottola Francesco Di Clemente. - Ringrazio pertanto tutto il consiglio direttivo dell’ASD Atletica Sinalunga che da anni ci supporta con iniziative per l’Oncologia e per i pazienti oncologici e tutto lo staff della Direzione Sanitaria di presidio che ci aiuta a portare a termine questi progetti».



«“Dai una mano in corsa” è nata come iniziativa integrata abbinata alla tradizionale gara podistica di Sinalunga (la Passeggiata alla Fiera), - dice il suo ideatore Gianni Mencacci. - Aveva come obiettivo la vendita di magliette da indossare durante la gara, utilizzando il ricavato da donare al reparto Oncologia di Nottola, dove pochi anni prima ero stato curato. L’ASD Atletica Sinalunga ha accolto e fatto propria l’iniziativa. In un secondo momento abbiamo iniziato anche a raccogliere le donazioni per lo stesso reparto e per altri. Recentemente abbiamo allestito a Neuropsichiatria Infantile e Adolescenziale alcune litografie con la storia di “Pentolino” e de “Il Piccolo Principe”».



«L'innovazione tecnologica e il potenziamento dell'integrazione tra ospedale e territorio rappresentano due sfide essenziali per la sanità di questi anni, - è il commento del sindaco di Montepulciano e presidente della Società della Salute Amiata Senese e Val d'Orcia - Valdichiana Senese Michele Angiolini. - Pertanto, siamo particolarmente grati all'Associazione sportiva "ASD Atletica di Sinalunga" per il bellissimo gesto che dimostra un grandissimo cuore e una grande attenzione al potenziamento dell'Ospedale di Nottola, da oggi ancora ancora più attrezzato e all'avanguardia».