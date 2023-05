Lotta all'abusivismo nel settore immobiliare, incontro tra Guardia di Finanza, Camera di Commercio e associazioni

La Guardia di Finanza ha tenuto un incontro con le associazioni di categoria degli agenti immobiliari presso la Camera di Commercio di Livorno. L'obiettivo principale dell'incontro era sviluppare strategie per proteggere gli imprenditori legali del settore immobiliare e identificare e sanzionare coloro che operano in modo abusivo e irregolare, creando una concorrenza sleale sul mercato.

Durante l'incontro, sono state affrontate diverse tematiche relative alla normativa e alle procedure, al fine di definire modalità di scambio di informazioni e di collaborazione istituzionale, nel rispetto delle competenze di ciascun ente coinvolto.

La Camera di Commercio svolge un ruolo di controllo sui mediatori immobiliari nell'ambito delle sue funzioni di tutela della legalità. Essa raccoglie segnalazioni inviate dalle associazioni di categoria e dai consumatori e, in caso di mancanza dei requisiti professionali richiesti dalla legge, segnala alle autorità competenti l'esercizio irregolare dell'attività.

Durante l'incontro, sono stati presentati alcuni casi di segnalazioni sviluppate dalle Fiamme Gialle. Tra questi, si è citato il caso di una donna che operava illegalmente come mediatrice immobiliare in provincia. Dopo aver individuato la persona in questione, la Guardia di Finanza ha avviato un'attività di controllo che ha evidenziato come la donna interagisse attivamente con gli acquirenti e i venditori, partendo dalla ricerca di un immobile fino alla conclusione dell'atto notarile, nonostante non possedesse i requisiti legali per svolgere la professione. Alla mediatrice abusiva è stata contestata la violazione delle norme vigenti, con l'applicazione di sanzioni amministrative fino a 15.000 euro. È importante sottolineare che la categoria degli "agenti immobiliari" rientra tra i soggetti non finanziari soggetti alle disposizioni del Decreto Legislativo 231/2007 sulla normativa antiriciclaggio.

Le associazioni di categoria Fiaip e Fimaa si sono impegnate a sostenere i cittadini che segnalano "falsi agenti immobiliari" che operano in modo fraudolento all'interno delle agenzie immobiliari. Inoltre, è fondamentale ricordare che un mediatore immobiliare non abilitato legalmente non ha diritto a ricevere commissioni.

La Guardia di Finanza continuerà a intervenire per tutelare l'economia legale, specialmente in un periodo di grave difficoltà economica e sociale, e per preservare il lavoro di coloro che operano nel rispetto delle regole. Sarà cruciale mantenere una collaborazione attiva con le associazioni di categoria e la Camera di Commercio, al fine di rafforzare il rapporto di cooperazione istituzionale esistente.