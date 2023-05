La mappa dei rifiuti abbandonati di Empoli, ancora sanzioni

Un lavoro che non si ferma. L’attività di controllo del fenomeno sugli abbandoni dei rifiuti, ancora visibile, su tutto il territorio comunale prosegue con attenzione e in maniera capillare. Una collaborazione importante quella tra amministrazione comunale, Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa e Alia Servizi Ambientali SpA, che ogni mese redigono una reportistica su quanto viene fatto e gestito.

Anche nel mese di aprile, molti dei rifiuti ispezionati nei vasti cumuli trovati e controllati dagli ispettori ambientali, in sinergia con gli agenti della Municipale e il personale dell’ufficio ambiente comunale, sono di provenienza ‘domestica’, rifiuti non correttamente differenziati, scarti tessili, materiale edile e, da ripulitura e vuotatura di abitazioni.

I LUOGHI DEGLI ABBANDONI – Le quantità importanti di rifiuti sono state trovate in via Magolo, via Ponterotto, via I Maggio, via Cortenuova, via Volontari della Libertà, via del Pratello, via Camerata - via Poggiarello, via del Molino Ponte a Elsa, via dell'Ormicello, via Ponzano per San Donato, via Viaccia, via della Pace.

I NUMERI NEL DETTAGLIO – Gli ispettori ambientali di Alia, nel mese di aprile 2023, hanno effettuato 148 controlli e verifiche, 200 ispezioni, emesso sanzioni per un valore di 450 euro.

Mentre gli agenti di Polizia Municipale, Comando territoriale di Empoli, nello stesso periodo hanno elevato 10 sanzioni da 600 euro ciascuna, accertate per violazione amministrativa per abbandono rifiuti ai sensi dell'Art. 192 e 255 del D.lgs 03 aprile 152 e ss.mm.ii

"Ridurre il fenomeno degli abbandoni è per questa amministrazione un punto fondamentale e il lavoro importante della polizia municipale, degli ispettori ambientali, dell’ufficio ambiente comunale e dei cittadini che segnalano la presenza di queste azioni incivili che non appartengono a tutta la nostra comunità, ci spinge a proseguire per la cura e rispetto della nostra città, dal centro ai quartieri. Una vera squadra di cui essere orgogliosi che quotidianamente mette in campo forze ed energie, auspicando di diminuire queste azioni", ha evidenziato l’assessore all’Ambiente del Comune di Empoli, Massimo Marconcini.