Montespertoli a caccia di fondi per potenziare gli impianti sportivi

Nel corso dell'ultima seduta della Giunta comunale il Comune di Montespertoli ha approvato un progetto definitivo di riqualificazione e potenziamento degli impianti sportivi comunali in località Molino del Ponte. Il progetto è finalizzato alla partecipazione all'avviso che la Regione Toscana ha pubblicato con la delibera 234 del 13 marzo 2023, che mira a sostenere investimenti in materia di impiantistica e spazi sportivi pubblici destinati alle attività motorio sportive.

“Con questo progetto intendiamo ottenere più risultati: l'ampliamento dell'offerta sportiva dei nostri impianti, innanzitutto, ma anche migliori performance energetiche delle strutture esistenti e più inclusione sociale, specie attraverso il progetto dedicato al tennis in carrozzina - commenta il Sindaco, Alessio Mugnaini. “Ci candidiamo a ottenere fondi regionali perché crediamo che questo progetto lanci il messaggio importante dello sport come strumento di inclusione e rafforzamento della coesione sociale di una comunità come la nostra, in cui il cambiamento delle esigenze deve andare di pari passo con più investimenti sugli impianti sportivi” conclude.

Il progetto presentato dal Comune di Montespertoli ha un quadro economico complessivo di 455.000 Euro, di cui 400.000 da finanziare eventualmente con il contributo regionale, qualora la domanda presentata dovesse essere accolta. Gli interventi previsti sono la realizzazione di una nuova copertura per i campi da tennis esistenti, la conversione di un campo di calcetto in sintetico (attualmente in disuso) in campo da tennis scoperto dedicato anche al tennis in carrozzina e la realizzazione di due nuovi campi da padel nell'area verde posta di fronte all'ingresso della piscina comunale.

Per quanto riguarda la trasformazione del campo da calcetto in campo da tennis, l'abbattimento delle barriere architettoniche e gli standard di progetto potranno consentire l'istituzione di un "centro di educazione al tennis in carrozzina", in sinergia con le altre discipline sportive presenti presso gli impianti comunali di Molino del Ponte.

I due campi da padel, invece, sarebbero realizzati nel rispetto degli standard della Fi.G.P. (Federazione Italiana Gioco Padle). Il rifacimento della copertura dei campi da tennis esistenti, infine, prevederebbe la realizzazione di una struttura a doppia intercapedine in grado di garantire migliore efficienza energetica all'impianto.

Sarà cura del Comune di Montespertoli informare la cittadinanza in caso di ammissione al contributo a fondo perduto della Regione Toscana attraverso i canali di comunicazione dell'ente.