Nidi gratis, Montopoli partecipa. Le info per le famiglie

L'Amministrazione Comunale del Comune di Montopoli in V/Arno ha aderito all'Avviso pubblico per il sostegno della frequenza dei servizi educativi per la prima infanzia per l'anno educativo 2023/2024 – Misura Nidi Gratis.

La Misura NIDI GRATIS che rientra nell'ambito del progetto GiovaniSI, si prefigge l’obiettivo di migliorare l’accesso ai servizi educativi per la prima infanzia, in quanto l’educazione e la cura nei primi anni di vita pongono le basi per un successivo apprendimento e sono un investimento efficace nell’istruzione e nella formazione.

La Regione Toscana ritiene fondamentale sostenere l’accoglienza nei servizi per la prima infanzia, anche al fine di rispondere ai bisogni di conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa, favorendo la permanenza, l’inserimento e il re-inserimento nel mercato del lavoro, in particolare delle madri; tali obiettivi che il presente avviso si prefigge di perseguire vengono attuati mediante l’intervento di abbattimento dei costi delle tariffe/rette dovute dai genitori/tutori per la frequenza dei bambini delle bambine nei servizi per la prima infanzia.

La Regione Toscana, grazie al contributo del Fondo Sociale Europeo, ha introdotto la gratuità dei nidi d'infanzia per i nuclei familiari con bambini/e residenti in Toscana, con età fino a 3 anni e con ISEE fino a 35.000,00. Dalle ore 9,00 del giorno 29 maggio 2023 fino alle ore 18,00 del 30 giugno 2023 sarà possibile presentare domanda per accedere alla Misura Nidi Gratis accedendo al portale dedicato della Regione Toscana ESCLUSIVAMENTE tramite credenziali SPID, CIE o CNS, di seguito il link messo a disposizione dalla Regione Toscana dove trovare tutte le informazioni utili: https://www.regione.toscana.it/-/nidi-gratis

Alle famiglie verrà assegnato uno sconto calcolato sulla parte che eccede il contributo rimborsabile da INPS e comunque fino ad un massimo di € 527,27 per ciascuna mensilità (per un massimo di 11 mesi) da settembre 2023 a luglio 2024.

Ulteriori Informazioni possono essere richieste:

-all'ufficio Servizi Scolastici/Educativi e Culturali/Sport - tel 0571/449824/43

-tramite e-mail -ufficio.scuola@comune.montopoli.pi.it

