Nido Piccino Picciò di Vinci e spazio gioco, pubblicate le graduatorie provvisorie

Il Comune di Vinci ha pubblicato le graduatorie provvisorie per le ammissioni e le liste d'attesa per le sotto-graduatorie dei 'grandi' e dei 'medi' per i servizi educativi del nido d'infanzia 'Piccino Picciò' e dello spazio gioco 'Piccoli a Villa Reghini', per l'anno scolastico 2023-2024.

Le graduatorie complete sono consultabili al link: https://bit.ly/3MeaTeJ

Per il nido d'infanzia 'Piccino Picciò' la sotto-graduatoria dei 'piccoli' verrà pubblicata indicativamente entro la metà di giugno.

Sarà possibile presentare eventuali ricorsi in merito al punteggio assegnato entro il 27 maggio, con una nota scritta da indirizzare al responsabile del settore servizi alla persona del Comune di Vinci.

“La pubblicazione delle graduatorie è uno step importante per l'amministrazione e per chi vuole avere questi servizi – ha dichiarato l'assessore alla pubblica istruzione del Comune di Vinci Chiara Ciattini -. Sia il nido d'infanzia 'Piccino Picciò' che lo spazio gioco 'Piccoli a Villa Reghini' sono centri di eccellenza per tutta la cittadinanza”.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa