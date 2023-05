Palio di Fucecchio, fai la tua scommessa col sondaggio di gonews.it

Dopo la giornata trionfale di ieri con la Tratta, il Palio di Fucecchio entra nel vivo. Da ieri i giochi si fanno seri, i pronostici più attendibili, dato che ogni contrada ha un cavallo assegnato dalla sorte, e solo la firma dei fantini e il sorteggio delle batterie separano dalla competizione vera e propria che si terrà domenica.

Con gonews.it ne abbiamo trattato ieri in una lunga diretta Facebook che potete rivedere qui sotto.

Nel frattempo, per i meno superstiziosi, c'è la possibilità di fare la propria scommessa sul vincitore del cencio 2023 con il sondaggio di questa settimana. Una tra le 12 contrade risulterà vincitrice: dite la vostra in base alla 'fede' paliesca o in base ai pronostici e alle pagelle del nostro esperto di palii Maurizio Ciampalini. Domenica 21 alle 15, con l'ingresso dei contradaioli in Buca, terminerà il sondaggio.

Potrete seguire la diretta testuale del Palio di Fucecchio su gonews.it. Troverete la cronaca della competizione, foto e video esclusivi. Nel frattempo venerdì 19 alle 19 circa ci sarà l'ultima diretta in video dalla Buca d'Andrea per parlare di come sono andate le prove finali e di quali saranno gli accoppiamenti fantino-contrada.