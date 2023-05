Recruiting Week, studenti e laureati dell'Università di Siena incontrano le aziende

Torna anche quest’anno l'appuntamento con la Recruiting Week dell'Università di Siena, dedicata in particolare a studenti e laureati del dipartimento di Ingegneria dell'informazione e scienze matematiche, ma non solo, per facilitare il loro incontro con le aziende.

L'evento di recruiting, che rappresenta per i giovani un'importante occasione di orientamento per una scelta consapevole del proprio futuro professionale, si terrà dal 22 al 25 maggio al Complesso didattico San Niccolò, (via Roma, 56 a Siena).

L’evento di apertura si terrà il 22 maggio, alle ore 9.30 nell’aula 101 del Complesso didattico San Niccolò, con la tavola rotonda “Scenari di continuità tra università e azienda nelle discipline ingegneristico-matematiche", introdotta dalla professoressa Claudia Faleri, delegata del Rettore al Placement e dal professor Valerio Vignoli, direttore del dipartimento. Interverranno Elena Orvieti, Confindustria Toscana Sud; Emanuela Maddalena, GSK; Barbara De Palma, Banca MPS e Giovanna Dimitri, Women@DIISM, con la moderazione di Elena Pessot, docente del dipartimento.

Saranno oltre 20 le imprese attive nei settori informatica, logistica, robotica, energy, banca e consulenza, e con posizioni aperte e opportunità di stage e lavoro per i laureandi e i neolaureati dell'Ateneo senese, che prenderanno parte all’iniziativa.

Durante la settimana le singole aziende partecipanti si presenteranno descrivendo le attuali opportunità di inserimento in azienda. Le presentazioni si terranno la mattina; nel pomeriggio si terranno i colloqui di selezione, dopo un light lunch di networking dedicato all’incontro tra gli HR aziendali, i docenti e gli studenti.

Fra le aziende partecipanti si segnalano, in ordine di presentazione durante le giornate: Gsk, Pharma Integration, Prometeo, Pr Industrial, Lascaux, Banca Monte dei Paschi di Siena, Marchesini Group, Join Business, Baker Hughes, Recrea, Intellera Consulting, Wave Up, Laika Caravans, Prada, Babylon Cloud, Autostrade per l'Italia, Scm Group, Trigano, Questit, Jsb Solutions, Ambrogio, Valentino, Rina Consulting e P&G. Toscana Life Sciences e Telos Management hanno aperto una talent bank in occasione dell’evento.

L'evento è organizzato dal Placement Office&Career Service dell'Ateneo e dal dipartimento di Ingegneria dell’informazione e scienze matematiche (DIISM) dell’Università di Siena.

Informazioni sull’iniziativa, sull’elenco completo delle aziende presenti e sulle modalità di iscrizione sono pubblicati all’indirizzo: orientarsi.unisi.it/lavoro/eventi-lavoro/evento/recruiting-week-2023-ingegneria-e-matematica

Fonte: Università di Siena