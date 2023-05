Rientro a Firenze per gli studenti bloccati dal maltempo nell'Alto Mugello

Stanno ritornando a casa, a Firenze, gli studenti delle due classi della scuola Dino Compagni rimasti bloccati nell'Alto Mugello a causa del maltempo (Qui la notizia). I 47 studenti e le loro insegnanti, che si trovavano in gita a Palazzuolo sul Senio, nel pomeriggio di ieri sono stati messi in salvo e trasportati nel palazzetto dello sport di Palazzuolo, dove sono stati ospitati per la notte. Questa mattina, durante il sopralluogo nelle aree riguardate dalle frane, il sindaco di Firenze Dario Nardella ha fatto visita a bambini e bambine.

Questo pomeriggio gli studenti sono stati accompagnati dal palazzetto al Passo della Colla dove, intorno alle 16, sono saliti su due pulmini per tornare a Firenze. Le operazioni sono seguite dalla protezione civile, dagli operatori della viabilità della Città Metropolitana di Firenze in collaborazione con le istituzioni, le associazioni di volontariato, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco. Intanto i vigili del fuoco di Arezzo, con un elicottero, hanno portato le riserve d'acqua dal centro operativo di Marradi alla frazione di Lutirano, ancora isolata.