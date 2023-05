Riprende l'attività del progetto Centomila orti in Toscana

Riprende l’attività del fortunato progetto Centomila orti in Toscana, nato per promuovere e diffondere gli orti urbani in tutti i territori della regione, con un modello diffuso e innovativo che ha coinvolto decine di Comuni e centinaia di cittadini. Questa nuova fase scaturisce dal protocollo siglato da Anci Toscana con Ente Terre Toscana, che prevede un lavoro di monitoraggio, formazione, divulgazione e promozione della 'cultura degli orti’, in una visione sostenibile e di condivisione, con la creazione di reti tra i principali protagonisti del progetto e il coinvolgimento dei più giovani.

Proprio per rilanciare ‘Centomila Orti’ è prevista una iniziativa che si terrà sabato 20 maggio a Scandicci, all'interno del Festival “72 ore di biodiversità”: tre giorni di laboratori, dibattiti, eventi, spettacoli con un grande mercato agricolo nel Temporary Park nell’area dell’ex Cnr. L’appuntamento è alle 15.30 al Castello dell’Acciaiolo, con gli interventi di Simone Sabatini di Ente Terre Regionali Toscane, , Marina Lauri responsabile Agricoltura Anci Toscana e Sara Chiostri di Anci Toscana, con un saluto introduttivo del direttore di Ente Terre Giovanni Sordi.

Anci Toscana ed Ente Terre sono stati soggetti protagonisti della prima fase del progetto regionale dedicato agli orti, ed oggi con la sigla del protocollo tornano a collaborare anche per ampliare e migliorare la ‘Banca della terra’, strumento per individuare e rimettere a coltura i terreni abbandonati sia pubblici che privati.

Fonte: Ufficio Stampa