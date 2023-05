Vetrine sfondate con i tombini e furti: un arresto a Pontedera

È accusato di aver utilizzato le griglie di ghisa dei tombini stradali per sfondare le vetrine di alcuni negozi, per poi rubare all'interno. Per questo un uomo è stato arrestato dai carabinieri di Pontedera, durante un servizio di controllo del territorio, in esecuzione di un ordine di carcerazione.

Nello specifico la persona arrestata è risultata destinataria del provvedimento, emesso dal tribunale di Pisa, ad una pena di 3 anni e 4 mesi per più furti aggravati, tentati e commessi, avvenuti nella provincia nel 2017. L'uomo si trova adesso in carcere.