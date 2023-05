Buongiorno Ceramica, le città della ceramica italiana dedicano l'edizione 2023 a Faenza

In occasione della manifestazione Buongiorno Ceramica i comuni di AICC pensano a Faenza e alle zone colpite dall’alluvione. Il 20 e 21 maggio sono i giorni di Buongiorno Ceramica, la manifestazione promossa da AICC e dedicata a valorizzare il prodotto ceramico e i luoghi di produzione. Uno dei principali centri italiani è Faenza, città devastata dall’alluvione di questi giorni. Domani e domenica ogni comune lancerà sui propri social un messaggio di solidarietà per la città romagnola colpita pesantemente dall’alluvione, con un pensiero particolare per i ceramisti che hanno perso i loro laboratori. Al gesto simbolico seguiranno politiche di aiuto concrete delle quali i Comuni della rete AICC stanno già discutendo insieme. L’abbraccio collettivo alla città di Faenza avverrà attraverso un flash mob online.

Gli amministratori, i ceramisti e i cittadini che vorranno partecipare si fotograferanno con il cartello scelto per l’evento, a manifestare il proprio sostegno. Ogni comune ha personalizzato l’abbraccio virtuale con una ceramica simbolo del proprio territorio.

Questi gli hashtag ufficiali:#buongiornoceramica #buongiornoceramica2023 #unabbraccioafaenza #aicc #buongiornofaenza

