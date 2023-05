Cantiere pericoloso, attività sospesa e maxi-multa dai carabinieri di San Miniato

Sicurezza sul lavoro, i carabinieri di San Miniato e dell'Ispettorato del Lavoro di Pisa hanno eseguito una verifica nel territorio di competenza della compagnia dei carabinieri.

I militari hanno denunciato il titolare di una società edile per non avere adottato le precauzioni necessarie per eliminare il pericolo di caduta dall’alto degli operatori.

I militari hanno sospeso l'attività imprenditoriale, contestando sanzioni per circa 5.000 euro

.

La società monitorata non potrà riprendere i lavori fino a quando non avrà elaborato il “piano operativo di sicurezza” e ripristinato le condizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente.