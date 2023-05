Cerca di sedare una rissa, ferito alla mano con un coltello

Un 55enne di origine tunisina è rimasto ferito a una mano nel tentativo di sedare una rissa, ieri sera in via Ponte alle Mosse a Firenze. Verso le 22.30, due cittadini stranieri uno dei quali avrebbe avuto in mano una bottiglia, l'altro il coltello, stavano per scontrarsi nei pressi di un bar, quando il 55enne si sarebbe frapposto tra loro per evitare che la situazione degenerasse. Cercando di disarmare l’uomo con il coltello, il tunisino ha riportato un taglio alla mano, medicato sul posto dai sanitari inviati dal 118. Le altre due persone, invece, si sono allontanate e avevano già fatto perdere le loro tracce quando la polizia è giunta sul posto.