Colpì con un cacciavite il coinquilino: condannato a 6 anni

Un 40enne marocchino è stato condannato con processo in rito abbreviato dal gup del tribunale di Firenze a 6 anni e 4 mesi per tentato omicidio. L’uomo, in preda ai fumi dell’alcol, nel la notte del 3 agosto scorso accoltellò il coinquilino che protestava per la musica ad alto volume.

Il condannato era residente a Scandicci ma viveva in un caravan e aveva affittato un posto letto per 100 euro a un connazionale di 41 anni. Intorno alle 3, il 40enne rientrò ubriaco nel caravan e iniziò ad ascoltare musica ad alto volume, svegliando il coinquilino. Il 41enne s'infuriò e i due iniziarono a litigare, finché il 40enne avrebbe colpito con un cacciavite il suo inquilino. Il ferito nonostante il colpo riuscì a raggiungere a piedi l'ospedale Torregalli.