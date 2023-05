Concorso per bibliotecario, errori in una domanda: l'amministrazione si scusa

Sul concorso per 8 posti da istruttore direttivo bibliotecario l'amministrazione precisa che dopo la seconda prova preselettiva, a seguito di una segnalazione effettuata da parte dei candidati, è emerso che, per errore di battitura, una delle domande riportava due risposte esatte su tre invece di una su tre.

Ciò avrebbe comportato una differente difficoltà, e quindi un differente trattamento, tra coloro che avevano partecipato alla prima prova preselettiva e coloro che avevano partecipato alla seconda prova preselettiva. A tutela dei partecipanti e per rispettare il principio di garantire il medesimo grado di selettività, la commissione poteva decidere di ripetere le prove oppure ammettere tutti i candidati delle preselettiva a quelle successive.

La commissione ha quindi deciso per la seconda possibilità. Tutti i partecipanti alle preselettiva, quindi, saranno convocati alla prova scritta.

"Si è trattato di un errore meramente tecnico e ci dispiace se ciò abbia generato disagi o allarme ma questo non produrrà conseguenze sul proseguimento dell’iter concorsuale. – hanno dichiarato la vicesindaca Alessia Bettini e l'assessora al personale Maria Federica Giuliani - la selezione continuerà con la prova scritta, come previsto dalla commissione, di cui verrà comunicata data di svolgimento in rete civica”.

"Vogliamo sgombrare il campo da ogni dubbio - hanno aggiunto - dato il rischio di fraintendimento generato dai titoli di alcuni organi di stampa. Sottolineiamo piuttosto che la tempestiva comunicazione ai candidati del rinvio della prova, da parte della commissione, è stato un atto per tutelare tutti i candidati e non allungare i tempi".

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa