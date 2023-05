Consegna all’Università di Siena delle bandiere delle 17 Contrade

Momenti suggestivi questo pomeriggio nel cortile del palazzo del Rettorato dell’Università di Siena per la consegna all’Ateneo delle bandiere delle 17 Contrade. I Priori delle Contrade, alla presenza del Rettore del Magistrato delle Contrade Emanuele Squarci, hanno consegnato all’Ateneo le bandiere, che adesso saranno nella disponibilità dell’Ateneo e andranno a impreziosire la sede centrale.

“Il ringraziamento va al Magistrato delle Contrade, a tutti i Priori delle Consorelle e, in particolare, al Rettore del Magistrato delle Contrade dottor Emanuele Squarci. – Ha detto il Rettore Roberto Di Pietra -. Ho trovato in lui un’immediata sintonia nella volontà di dare valore a questo momento, che non è solo la consegna delle bandiere, ma costituisce una cerimonia che simboleggia importanti valori in cui crede l’Università di Siena e credono le Contrade di Siena. La bandiera per ogni gruppo umano rappresenta un simbolo dell’identità, della coesione e dell’appartenenza. Ricevere le bandiere significa dunque il riconoscersi e di conseguenza lo stare dalla stessa parte e L’Università e la città e le sue Contrade stanno certamente dalla stessa parte”.

“Si tratta per noi di un grande piacere poter rendere omaggio all’Università di Siena con la donazione di un simbolo così importante. – Ha detto il Rettore del Magistrato delle Contrade Emanuele Squarci -. Il gesto vuole essere anche la conferma dello spirito collaborativo e di supporto reciproco con l’auspicio che in futuro si possa interagire ancora di più nell’interesse collettivo della Comunità cittadina”.

Oltre al Rettore Roberto di Pietra, erano presenti la Pro-Rettrice Donata Medaglini, i Professori Angelo Riccaboni e Francesco Frati, già Rettori dell’Ateneo e la professoressa Chiara Mocenni, Delegata del Rettore alla Terza Missione.

Fonte: Comune di Siena - Ufficio Stampa