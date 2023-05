David di Michelangelo censurato a Glasgow: è troppo nudo

La pubblicità del ristorante italiano 'Barolo', raffigurante la statua del David di Michelangelo destinata alla metropolitana di Glasgow è stata censurata. Motivo? Sarebbe stata inappropriata per via della nudità della celebre statua. Il cartellone mostrava la scultura rinascimentale con una fetta di pizza e la scritta "non c'è niente di più italiano". Avrebbe dovuto promuovere il locale, situato nella città scozzese e appartenente al gruppo Drg, ma non rispettava i parametri imposti dall'agenzia Global, responsabile per gli spazi pubblicitari.

Drg e Global hanno alla fine raggiunto un accordo con Global mostrando la scultura tagliata all'altezza della vita.