Emozioni e ricordi al giuramento dei nuovi carabinieri a Firenze

La memoria del Maresciallo Capo Ettore D’Amore, Comandante di Stazione Carabinieri che l’11 settembre 1959 in provincia di Nuoro, ad Orgosolo, si distinse per l’eroico sacrificio che gli valse la Medaglia d’Oro al Valor Militare, ha aleggiato, questa mattina, nel piazzale della Bandiera della Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze.

La motivazione di quel conferimento onorifico, “Comandante di stazione, in ambiente particolarmente difficile perché dominato dalla paura e dall’omertà ed in cui imperavano l’anonimo e l’intimidazione, al fine di mantenere fermi il prestigio e la forza della legge e di stroncare ogni velleità delittuosa che avrebbe peggiorato la già grave situazione della pubblica sicurezza locale, da solo, e con sprezzo della vita affrontava temibile malvivente armato ed appostato, autore di una lettera estorsiva. Colpito a morte, trovava la forza di scagliare una bomba a mano che metteva in fuga il malvivente, rendendone vana l’azione criminosa. Coronava così un’esistenza interamente dedicata al culto del servizio.”, e la presenza dei parenti del maresciallo D’Amore hanno ricordato agli Allievi del 12° anno di corso, durante l’odierna solenne cerimonia di giuramento, l’importanza dell’impegno assunto di fronte allo Stato e a tutti i cittadini che saranno chiamati a servire nella loro vita professionale.

L’entusiasmo delle migliaia di familiari e amici, arrivati nel capoluogo toscano da ogni angolo d’Italia, la presenza delle massime autorità religiose, militari e civili, le note della Fanfara della Scuola, la vicinanza del Maresciallo Giuseppe Giangrande, Medaglia d’oro al Valor Civile, hanno fatto da cornice alle parole del Comandante dell’Istituto, Gen. D. Pietro Oresta. Nel ringraziare tutti gli intervenuti, il responsabile dell’Istituto ha ricordato la validità di una formazione che, in un clima organizzativo sereno, mira ad una cultura fatta di valori immutabili, fissi e senza tempo e di competenze invece in continuo aggiornamento, al passo con il rapido mutevole cambiamento della società.