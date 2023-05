Con condizioni di meteo avverso (pioggia, vento, neve, grandine, basse o alte temperature) è importante avere le informazioni giuste per sapere come affrontare la giornata.

Anche in caso di emergenza improvvisa (strade chiuse, eventi straordinari) sapere tempestivamente cosa fare aiuta a non andare in difficoltà.

Aderisci a Firenze Alert, il servizio di informazione telefonica del Comune di Firenze dedicato alla protezione civile e alle info di pubblica utilità. Il servizio è gratuito.

Aderendo al servizio di informazione Firenze Alert, è possibile scegliere di ricevere sul proprio telefono, fisso o mobile

- comunicazioni della Protezione Civile, come messaggi di allerta legati alle emergenze

- informazioni di servizio e pubblica utilità, come modifiche alla viabilità, iniziative ed eventi di impatto cittadino, ecc.

Come iscriversi a Firenze Alert?

Per iscriversi è necessario compilare il modulo on line, indicando anche il proprio indirizzo, così da poter ricevere informazioni personalizzate rispetto alla zona di interesse.

Chi aderisce a Firenze Alert riceverà sul proprio telefono una telefonata dai numeri 055 0317847 per comunicazioni di Protezione Civile e 055 0317423 per informazioni di servizio. Salva questi numeri sul tuo cellulare, ti daranno preziose informazioni!

Il servizio è gratuito ed è possibile cancellarsi in qualsiasi momento, chiamando il numero 055 0317427.