Fitness e pilates: sport all’aria aperta gratis a Firenze

Fitness, ginnastica dolce o pilates. Grazie ad un progetto dell’assessorato allo sport si torna a praticare attività motoria all’aria aperta, e soprattutto gratis, in tutti e cinque i Quartieri di Firenze. Da lunedì 22 maggio parte anche nel Quartiere 5 l’iniziativa che permetterà a cittadini di tutte le età, dai giovani agli anziani, di fare sport gratuitamente in parchi e giardini sotto il controllo di istruttori Uisp. Si completano così programma e luoghi del progetto ‘Sport all'aperto’, l’iniziativa che ha l’obiettivo di promuovere una corretta, costante e consapevole attività fisica che si concretizza con attività motoria gratuita, organizzata, seguita e assistita da personale qualificato in postazioni attrezzate e non. Il progetto è stato finanziato grazie a fondi ‘Pon Metro 2014 - 2020’ (un piano che utilizza risorse europee destinate alle città metropolitane).

“Sport per tutti, gratis e sotto casa, con professionisti a disposizione – ha sottolineato l’assessore allo sport Cosimo Guccione – l’iniziativa era stata avviata durante l’emergenza Covid utilizzando le aree verdi e gli spazio gioco dei giardini. Il progetto ha riscontrato successo tra i cittadini di tutte le fasce di età e così, grazie a specifici fondi europei, abbiamo deciso di proseguire con questa esperienza che mette al centro socializzazione, benessere e inclusione sociale attraverso l’attività motoria e sportiva”.

Nel Quartiere 1 (piazza d’Azeglio) il servizio prevede fitness martedì e giovedì dalle 17.30 alle 18.30 e dalle 18.30 alle 19.30. Il sabato, invece, dalle 10 alle 11 e dalle 11 alle 12. Nel Quartiere 2 (giardino Niccolò Galli) si potrà praticare la ginnastica dolce lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 10 e fitness lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 11. Nel Quartiere 3 (al giardino di San Gaggio/Le 2 strade) il fitness/pilates lunedì, mercoledì, venerdì dalle 10 alle 12. Al parco del Galluzzo in viale Tanini (pista di pattinaggio) martedì, giovedì, sabato, dalle 9 alle 11 è prevista attività motoria per pensionati. Al giardino Norma Cossetto è invece in programma, lunedì, mercoledì, venerdì, dalle 17.30 alle 19.30, attività motoria per under 50. In piazza Bacci mercoledì, giovedì, sabato, dalle 9 alle 11 attività motoria per pensionati. Anche in piazza Elia dalla Costa lunedì, mercoledì, venerdì, dalle 9 alle 11 si potrà praticare attività motoria per pensionati. Nel Quartiere 4 (nel parco di villa Vogel) ginnastica dolce lunedì, mercoledì e sabato dalle 9 alle 10 e dalle 10 alle 11. Nel Quartiere 5, infine, al giardino Lippi e al Baden Powell ginnastica dolce lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 10 e dalle 10 alle 11. Ai giardini dell’Orticoltura fitness dalle 18 alle 19 e dalle 19 alle 20.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa