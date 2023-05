La Polizia di Stato, la notte scorsa a Firenze, è intervenuta in via Erbosa per un furto messo a segno in un negozio di prodotti per animali. I malviventi, entrati nell'esercizio sfondando una porta e vetri, hanno svuotato il registro di cassa, causando grossi danni al negozio. Le indagini sono con dotte dalla polizia fiorentina, che ha acquisito immagini della videosorveglianza.