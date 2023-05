Incidente in viale Lavagnini, forti disagi al traffico a Firenze

Questa mattina a Firenze si sono verificati forti disagi al traffico a causa di un incidente stradale accaduto in viale Lavagnini, vicino al viale Strozzi e in direzione piazza della Libertà, una delle principali strade della città. L'incidente ha richiesto l'intervento del servizio di emergenza 118 e ha comportato la riduzione della larghezza della strada con conseguenze significative sulla viabilità per il traffico proveniente dalla direzione di ponte alla Vittoria.