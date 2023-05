Lutto a Pontedera, è scomparso il giovane Jacopo Guglielmini

Se ne è andato a soli venti anni Jacopo Guglielmini, giovane di Pontedera. Sognava di diventare cantante, scriveva poesie, ma una brutta malattia degenerativa se lo è portato via.

È lutto in Valdera, anche nel mondo sanitario. I genitori del giovane sono entrambi lavoratori dell'Asl Toscana Nord Ovest all'ospedale Lotti di Pontedera. Guglielmini è scomparso pochi giorni fa all'ospedale Cisanello di Pisa dove era ricoverato.

La salma del giovane è alle cappelle della Pubblica Assistenza, il funerale sarà sabato 20 maggio in duomo a Pontedera.

L’Azienda USL Toscana nord ovest esprime "il proprio cordoglio e la propria vicinanza a Barbara Leone e a Massimo Guglielmini, entrambi tecnici della radiologia d'urgenza dell'ospedale Lotti, per la scomparsa del figlio Jacopo. La direzione e i colleghi tutti desiderano esprimere ai genitori e a tutti coloro che volevano bene a Jacopo le più sentite condoglianze in questo momento di lutto e sconforto nel quale non servono parole".