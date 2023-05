Maltempo in Emilia Romagna, Fondazione Toscana Spettacolo al fianco della popolazione e dei teatri del territorio

Seguiamo con sgomento ed apprensione l'evolversi dello scenario ambientale che sta causando vittime ed ingenti danni al territorio dell'Emilia Romagna, non risparmiando anche i territori dell'Alto Mugello e ci stringiamo alle popolazione colpite, a tutti i teatri della Regione ed al Circuito Regionale Multidisciplinare dell’Emilia-Romagna, gli artisti, le compagnie le Istituzioni, e il mondo della cultura anch'esso ostaggio di questa drammatica situazione che sta mettendo a dura prova una terra da sempre vicina alla Toscana non solo geograficamente ma anche in termini di comunità e di dialogo istituzionale.

Grande e incessante il lavoro svolto da tutta la macchina della Protezione civile e del volontariato, in soccorso anche di alcuni spazi teatrali allagati e in difficoltà.

Ai Sindaci, ai cittadini e agli artisti la nostra vicinanza umana e culturale in un abbraccio sentito che ci unisce da sempre e che oggi si rinnova con ancora più forza in una tragedia che colpisce tutti noi.