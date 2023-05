Convegno sul milite ignoto con Michele Fiaschi alla Fondazione CRSM

Venerdì 26 maggio 2023, alle ore 18:00 presso Palazzo Grifoni a San Miniato (PI), la Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato presenterà il volume “Soldato Ignoto, e tu? – Memoria della Grande Guerra al Milite Ignoto”, di Michele Fiaschi. Interverranno Fabrizio Brancoli, Direttore dei quotidiani veneti del Gruppo Gedi e Rosario Aiosa, Generale Corpo d'Armata CC MOVM e Presidente del Gruppo delle Medaglie d'Oro al Valor Militare d'Italia.

Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica Italiana ed esperto di araldica di lunga data, Michele Fiaschi ha realizzato numerose ricerche nel settore, instaurando relazioni con istituzioni nazionali e realizzando stemmi ed emblemi araldici per i comuni italiani, specializzandosi in araldica civica e ottenendo la qualifica di perito araldico e filatelico. Con il passare degli anni ha iniziato ad approfondire i temi storici legati alla memoria, al Risorgimento, alla Grande Guerra. Si è interessato a studi sulle vicende degli Internati Militari Italiani durante la Seconda Guerra Mondiale. Collabora in maniera continuativa con l’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra.

Accanto a Michele Fiaschi interverranno Fabrizio Brancoli, dal 2021 direttore dei quattro quotidiani veneti del gruppo editoriale GEDI e precedentemente vicedirettore e in seguito direttore del quotidiano “Il Tirreno” e Rosario Aiosa, Generale Italiano dell'Arma dei Carabinieri, decorato di Medaglia d'Oro al Valor Militare e dal 2020 è Presidente del Gruppo delle Medaglie d’Oro al valor Militare d’Italia.

L’evento sarà aperto al pubblico fino a esaurimento posti, per partecipare è gradita la prenotazione, effettuabile via mail, scrivendo all’indirizzo segreteria@fondazionecrsm.it, oppure contattando la segreteria della Fondazione al numero fisso 0571 546790 o al mobile 371 3590694.

Fonte: Fondazione CRSM