Minaccia madre e figlia, bloccato e denunciato dalla municipale

Prima ha dato fastidio a una ragazzina poi se l’è presa anche con la madre uscita per difenderla. Ma è stato bloccato e denunciato dalla Polizia Municipale. L’episodio risale a mercoledì pomeriggio. Una pattuglia del Reparto Fortezza era impegnata in un servizio di controllo in via Palazzuolo quando è stata allertata dalle urla di un uomo che inveiva contro una donna e la sua bambina all’esterno di un portone. Mentre le agenti si avvicinavano l’uomo ha tentato di fuggire ma è stato immediatamente bloccato. Madre e figlia hanno raccontato alle agenti che l’uomo prima ha dato fastidio alla ragazzina urlandole contro e cercando di strattonarla e poi se l’è presa con la madre uscita per difendere la figlia. L'uomo è stato sottoposto a fermo di identificazione e al termine degli accertamenti, da cui è emerso che si trattava di un cittadino di un paese del nord Africa irregolare e già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per molestie e minacce, oltre che per violazioni delle norme sull'immigrazione.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa