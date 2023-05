Nidi di cicogna sui tralicci, Enel li mette al sicuro

Nelle settimane scorse E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, con la consulenza naturalistica del Centro RDP Padule di Fucecchio, ha effettuato un intervento urgente di messa in sicurezza del nuovo nido costruito da una coppia di cicogna bianca a Monsummano Terme.

La Cicogna bianca nidifica in Toscana dal 2005, dopo molti secoli di assenza, ma fino all’anno scorso erano solo 10 i siti di nidificazione conosciuti in tutta la regione, per lo più ai margini del Padule di Fucecchio e nelle vicine piane di Pisa e di Pistoia-Prato. Nell’inverno appena trascorso, particolarmente caldo, invece, un gruppo eccezionale di 20 cicogne bianche ha sostato nel Padule di Fucecchio ed almeno 3 nuove coppie si sono poi attivate per costruire il nido ai margini della grande zona umida. Il nido interessato dall’intervento è proprio uno dei tre nuovi, costruito su un sostegno della linea elettrica di media tensione.

Considerati i rischi di elettrocuzione per le cicogne, E-Distribuzione ha deciso di intervenire per prevenire danni alla coppia e alla stessa linea. Si è quindi provveduto alla messa in sicurezza dei conduttori tramite guaine isolanti e all’installazione di una piattaforma nido rialzata, sul modello di quelle già utilizzate, su cui è stato riposizionato il materiale già portato dalla coppia di cicogne. Le cicogne hanno gradito, tanto che dopo poche ore erano di nuovo sul nido e riprendevano a portare legnetti per la costruzione ed erba tagliata per l’imbottitura. È probabile che nella prossima primavera vi depongano poi le uova.

Nel frattempo sono già nati i primi pulcini in altri nidi, monitorati come al solito dal Centro di Ricerca del Padule di Fucecchio; da fine maggio verranno organizzate anche visite a tema, e sarà possibile trovare notizie aggiornate qui.

Questa collaborazione si inserisce nel più ampio impegno di E-Distribuzione per la promozione della sicurezza, la tutela della biodiversità e la diffusione della sostenibilità.

