Nidi gratis, l'iniziativa anche a Calci

Il nido d’infanzia “Il Linchetto” a La Gabella, la cui gestione è affidata ad Infanzia Servizi, ha ottenuto l’accreditamento presso la Regione Toscana per garantire la misura Nidi Gratis, che azzera le rette per i bambini e le bambini di famiglie con Isee non superiore ai 35.000 euro. “La misura introdotta dalla Regione Toscana è un aiuto prezioso che viene offerto alle famiglie, che oltre al beneficio economico potranno meglio conciliare i tempi casa-lavoro – commenta la vicesindaca Valentina Ricotta – e siamo orgogliosi del fatto che anche le famiglie calcesane possano usufruirne”.

In pratica il Comune continua a calmierare le rette come negli anni passati, grazie ad uno stanziamento di circa 150.000 euro, mentre la Regione si è impegnata da quest'anno a coprire la spesa di quanto ancora restava a carico delle famiglie, considerato anche l’eventuale bonus Inps.

"Ringraziamo la Regione dato che questa scelta, che è un unicum in Italia al momento – queste le parole del sindaco, Massimiliano Ghimenti , è una misura che fa davvero equità sociale perché consente a tutte le famiglie, senza distinzioni, di godere di un servizio importantissimo. Voglio altresì rimarcare come al Comune di Calci, da sempre fra i più virtuosi negli aiuti sociali anche sul piano dell'accesso al nido, sia necessario continuare ad investire una cifra molto, molto importate per consentire l'azzeramento delle rette con Nidi Gratis. Stiamo parlando di circa 150mila euro annui che resteranno interamente a carico del bilancio comunale. Voglio infine ricordare che anche quest'anno, come sempre avvenuto dal nostro insediamento, non vi sarà alcun ritocco delle tariffe, neppure l'adeguamento Istat. Per queste ragioni siamo orgogliosi di contribuire significativamente in un aiuto concreto alle famiglie. E lo facciamo perché crediamo fortemente in queste formule corpose e strutturate e non certo nei bonus-spot".

Che la misura sia stata apprezzata è dimostrato dal significativo incremento delle domande di iscrizione, che per la prima volta quest’anno hanno raggiunto e superato la capienza massima del nido. Dalla graduatoria provvisoria, in pubblicazione dal 17 Maggio, risultano 23 riconferme, 30 nuovi ammessi alla frequenza e 7 domande collocate in lista d’attesa. Numeri ben superiori ad un anno fa, quando si contarono 23 riconferme e soltanto 22 nuove ammissioni.

Riguardo alla misura Nidi Gratis, è stata pubblicata una pagina informativa dedicata sul sito istituzionale del Comune di Calci, raggiungibile dalla home page. Le famiglie interessate dovranno richiedere la misura Nidi Gratis sul sito della Regione Toscana, dal 29 Maggio 2023 al 30 Giugno 2023, esclusivamente mediante l’accesso all’applicativo regionale appositamente dedicato, disponibile sul sito internet regionale. I genitori, o tutori, sono tenuti a presentare una domanda di accesso alla Misura Nidi gratis per ciascun bambino iscritto, di età compresa fra i 3 mesi ed i 3 anni. Qualora sia stata presentata richiesta di accesso al Bonus Inps, la domanda per l’accesso alla misura Nidi gratis deve essere presentata dallo stesso soggetto.

Ulteriori informazioni e le risposte alle domande più frequenti (FAQ) sono disponibili sul sito della Regione Toscana www.regione.toscana.it/nidigratis. E’ possibile formulare quesiti in merito alla misura regionale Nidi Gratis mediante l'indirizzo di posta elettronica: nidigratis@regione.toscana.it

Fonte: Comune di Calci - Ufficio stampa