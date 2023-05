Nozze d’Oro, la festa in Comune con il sindaco Tomasi

Oggi pomeriggio, nella Sala Maggiore del Palazzo comunale, il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi ha accolto le coppie pistoiesi sposate da cinquant’anni per festeggiare le Nozze d’Oro con una cerimonia a loro dedicata.

Un’iniziativa, quella odierna, volta a celebrare queste unioni e queste storie profondamente legate alla città di Pistoia.

"L’iniziativa – ha detto il sindaco alle persone presenti – rappresenta non solo l’occasione per rivolgervi gli auguri ma anche e soprattutto un modo per esprimere un vivo ringraziamento a tutti voi che, con la vostra unione, avete contribuito alla vita della nostra comunità. Questa è una bellissima giornata di festa che la nostra Amministrazione vi dedica".

Il sindaco ha consegnato ad ogni coppia una pergamena personalizzata e il momento è stato arricchito dalle esibizioni musicali degli studenti e delle studentesse del Liceo Musicale Forteguerri, sotto la guida del professore Marco Corsini, e dalle letture del gruppo teatrale dell’istituto Mantellate a cura della professoressa Sara Lenzi.

A questo primo evento sono state invitate le persone che si sono unite in matrimonio nel periodo gennaio-maggio 1973, mentre chi si è sposato tra giugno e dicembre 1973 verrà invitato alle iniziative previste nei prossimi mesi. Si tratta, nel complesso, di circa 350 coppie.

La festa delle Nozze d’oro era assente dalle celebrazioni del Comune da oltre dieci anni. Da adesso in poi, diviene un appuntamento istituzionale da prevedere anche in futuro.

"Queste – conclude il sindaco - sono occasioni importanti perché avvicinano le persone alle istituzioni e ci permettono di vivere solennemente dei momenti che meritano di essere valorizzati. Da questo pensiero, negli ultimi sei anni, sono nate altre cerimonie, come la consegna della Costituzione ai neodiciottenni pistoiesi e il conferimento della cittadinanza italiana in Sala Maggiore. Si tratta di iniziative cariche di significato ed emozionanti, in cui riesco a sentire ancor di più la ricchezza e l’unione della nostra comunità. Auguri a queste persone, affinché continuino a camminare insieme passo dopo passo".

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa