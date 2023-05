Palio di Fucecchio, annullate prove del venerdì per preservare la pista

A seguito di un sopralluogo presso la Buca del Palio di presidenti, capitani e Cda, l'Associazione Palio delle Contrade "Città di Fucecchio" comunica la decisione di annullare la seconda sessione di prove obbligatorie, prevista a partire dalle ore 18,30 di venerdì 19 maggio.

Tale decisione è stata presa per garantire il regolare svolgimento del Palio di domenica 21 maggio, anche in rispetto dell'articolo 27 comma C del regolamento del Palio di Fucecchio, in modo che la pista mantenga le migliori condizioni per lo svolgimento delle corse di domenica.

Resta confermato il programma degli eventi del fine settimana, con la Firma dei Fantini prevista per sabato 20 alle ore 11 presso il Parco Corsini, la Sfilata Storica di domenica 21, dalle ore 9,30 con partenza da viale Gramsci, e le Corse del pomeriggio, dalle ore 15 presso la Buca del Palio.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa