Piatto della Mamma, torna il concorso scolastico-culinario

A Santa Croce sull’Arno si scaldano i fornelli per lo storico appuntamento con la cucina e l’educazione alimentare.

Al via la XV edizione del Piatto della Mamma: l’appuntamento è previsto per domani sabato 20 Maggio presso la Scuola d’Infanzia Albero Azzurro, sede della Cucina Scolastica Comunale.

I babbi e le mamme di tutte le Scuole di Santa Croce sull’Arno e dei Servizi Educativi Comunali per la prima infanzia hanno presentato le loro ricette a concorso.

Più di 300 le ricette pervenute, 10 le finaliste.

L’ultima parola ai bambini e alle bambine di Santa Croce sull’Arno che domani assaggeranno e eleggeranno il “Piatto della Mamma 2023”.

“La giornata di sabato 20 maggio – afferma la Sindaca Giulia Deidda - sarà anche l’occasione per la presentazione del nuovo Ricettario, una raccolta di molte ricette presentate dai genitori nelle scorse edizioni de “Il Piatto della Mamma”, dalle nostre cuoche della Cucina Scolastica Comunale e dai maestri pasticceri di Santa Croce sull’Arno: Il Fornaretto, Pasticceria Vacchetta, Pasticceria Loriana Betti, Il Pizzaiolo Imbruttito del Laboratorio de-gli Impasti.

Il Ricettario è stato realizzato grazie al prezioso contributo di Sara Aringhieri, artista di Santa Croce sull’Arno, che ha realizzato la parte grafica e che ringrazio per la disponibilità e sensibilità dimostrata verso l’iniziativa”

“Sarà una giornata intensa – aggiunge l’Assessora alle Politiche Educative Elisa Bertelli - in cui restituiremo alle famiglie il risultato dell’impegno ormai storico di questa Amministrazione Comunale sul tema dell’educazione alimentare.

La rete dei Servizi Educativi comunali presente sul territorio in collaborazione con l’Isti-tuto Comprensivo Statale di Santa Croce sull’Arno e la partecipazione e il contributo, sempre attivo, delle famiglie garantiscono ai nostri bambini e alle nostre bambine una rete stabile di contenuti e attività educative in cui possono avere la libertà di crescere e imparare. In particolare la progettualità nell’ambito dell’educazione alimentare rappresenta il primo ed efficace strumento di prevenzione a tutela della salute, tanto come azione quanto come prevenzione”

Due le categorie di Concorso: Il Piatto della Mamma 2023, che sarà eletto dai bambini e dalle bambine e il Premio della Critica, gentilmente offerto dalla famiglia Villa in memoria di Mario Villa, eletto da una giuria composta da cuoche e Medici Pediatri e dedicato quest’anno a Pesce e Uova.

Di seguito le ricette finaliste e, come ogni anno, vinca il migliore o la migliore!

Polpette di pesce di Gabriella Guidi - Asilo Nido Petuzzino

Filetti di nasello allo zafferano di Stefania Castiello - Asilo Nido Arrì Arrò

Scaloppine al limone di Sabrina Vastola - Scuola dell’Infanzia De Amicis

Farfalle al salmone di Oumaima Khayad – Scuola dell’Infanzia Poggio Fiorito

Pasta e lenticchie di Angela Guerrera – Scuola dell’Infanzia Via dei Mille

Polpettone con cuore di formaggio della zia morbidosa di Ioana Pop – Scuola dell’Infanzia Albero Azzurro

Insalata estiva di couscous marocchino di Mame Cumba Thiam – Scuola Primaria Pascoli

Riso con pollo di Emine Kumara – Scuola Primaria Carducci

Pizza frittata di Laura Mazzanti – Scuola Primaria Copernico

Risotto del cavolo di Loreto De Benedictis – Scuola Primaria Torello Della Maggiore

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno