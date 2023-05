I carabinieri di Firenze sono intervenuti nel pomeriggio in piazza Vittorio Veneto per il ritrovamento del cadavere di un uomo, uno straniero di origine maghrebina. Il cadavere è stato rinvenuto nei pressi di un hotel: l'uomo sarebbe precipitato dalle scale di emergenza dell'albergo e non sarebbe sopravvissuto alla caduta. Questa la ricostruzione più attendibile, visto anche che alcuni testimoni avrebbero visto l’uomo precipitare dalla scala di emergenza.