Scuole serali al Cattaneo: torna il corso in Amministrazione, Finanze e Marketing

Torna all'istituto tecnico “Carlo Cattaneo” di San Miniato (Pisa) la possibilità di poter ottenere il diploma di scuola secondaria superiore attraverso un corso serale. “Non è mai troppo tardi”, recitava il titolo di una nota trasmissione Rai degli anni Sessanta per aiutare le persone di tutta l'età a imparare in maniera corretta la lingua italiana. Riprendendo tale slogan si può dire che al Cattaneo chiunque fosse interessato può riuscire a raggiungere l'obiettivo di raggiungere l'Esame di Stato per l'ottenimento del diploma e poi, chissà, magari proseguire gli studi fino alla laurea.

Per l'anno scolastico 2023/2024 l'istituto di via Catena, diretto da Salvatore Picerno, attiverà di nuovo il percorso di istruzione per gli adulti, che consente di conseguire il diploma in Amministrazione Finanza e Marketing. Nei giorni scorsi è stata diramata una nota ministeriale (n.16358 del 17/05/2023) attraverso la quale sono state fornite dettagliate istruzioni per procedere all'iscrizione a questi percorsi. In particolare, gli adulti che intendono iscriversi per l'anno scolastico 2023/2024 potranno presentare domanda di iscrizione direttamente alla sede dell'It Carlo Cattaneo di San Miniato.

Il termine di scadenza per le iscrizioni ai percorsi di istruzione degli adulti è fissato a mercoledì 31 maggio, resterà comunque possibile, per motivate esigenze, presentare la domanda di iscrizione fino al 16 ottobre 2023.

Gli adulti interessati possono richiedere informazioni direttamente all'Istituto Cattaneo di San Miniato scrivendo all'indirizzo email alunni@cattaneodigitale.it oppure telefonando al numero 0571/418385.

Fonte: Ufficio Stampa