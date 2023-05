Settimana della Bonifica e dell’Irrigazione: le iniziative nel Basso Valdarno

Scoprire e riscoprire i fiumi del territorio ma anche conoscere meglio le attività e le opere della bonifica. Prosegue la Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione, promossa da ANBI nazionale e giunta alla XXII edizione che vede anche in Toscana tanti appuntamenti proposti dai sei Consorzi di Bonifica regionali riuniti in Anbi Toscana.

Il Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno organizza una serie di visite e attività all’impianto idrovoro di Ragnaione (Coltano, PI) dove lo scorso 6 maggio sono stati presentati i lavori di restauro conservativo alla presenza del presidente del Consiglio Regionale della Toscana Antonio Mazzeo. L’impianto conserva quattro pompe, attualmente in uso e perfettamente funzionanti, risalenti al 1922. In programma anche attività nel Parco della Bonifica a San Piero a Grado, dove i visitatori potranno conoscere da vicino le attività del Consorzio e la flora e alla fauna presenti nei canali.

In tutti i territori si terrà inoltre in questo periodo la premiazione delle classi partecipanti al progetto giornalistico “Cronisti in classe!”, promosso dal quotidiano La Nazione e sostenuto anche da Anbi Toscana. Per il Consorzio Basso Valdarno due gli appuntamenti in calendario: martedì 23 maggio (ore 10) al Museo Piaggio di Pontedera (PI) e giovedì 25 maggio (ore 9.30) agli Arsenali Repubblicani della Cittadella di Pisa.

