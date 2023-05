Università, Stella (FI): "Regione e Comune individuino immobili da destinare ad alloggi per studenti"

"La Regione Toscana nel 2022 non ha partecipato a nessun bando per nuovi studentati pubblici a Firenze. In un periodo di crisi economica come quello degli anni appena trascorsi, e in cui il prezzo degli affitti delle stanze per gli studenti fuori sede è schizzato alle stelle, chiediamo alla giunta regionale le ragioni di una così scarsa lungimiranza, visto che i posti nelle residenze del Diritto allo Studio (Dsu) sono nettamente insufficienti". E' quanto chiede il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella.

"A Firenze - sottolinea Stella - i posti letto negli alloggi pubblici universitari sono 1.814, a fronte di molte migliaia di richieste e di 2.857 studenti che per reddito sarebbero aventi diritto. Chiediamo alla Regione Toscana di attivarsi e di collaborare con il Comune di Firenze, che ha mappato 16 grandi complessi immobiliari destinabili a studentati pubblici universitari, e ha inviato il fascicolo al ministero. Un lavoro di intesa tra le istituzioni pubbliche è indispensabile per risolvere un problema che pesa sempre di più sui bilanci di tante famiglie".

Fonte: Ufficio Stampa