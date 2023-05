Alto Mugello, le strade interrotte: dalla Città Metropolitana l'invito a evitare spostamenti

La Sala integrata di Protezione civile della Città Metropolitana e della Prefettura di Firenze segnala l'allerta meteo per l'emergenza idrogeologica in Alto Mugello. I Comuni e tutte le strutture tecniche ed operative sono impegnati per dare assistenza alla popolazione ed eseguire interventi tecnici per un primo ripristino delle criticità. Tutta la popolazione coinvolta, se pur in presenza di molti disagi, sta collaborando con le autorità, dimostrando grande senso di responsabilità.

Le piogge delle ultime 24 ore continuano ad aggravare la saturazione del suolo, per questo si rinnova l'invito ad evitare spostamenti e non raggiungere le zone appenniniche.

Al momento le principali viabilità interrotte sono la SP610 Montanara Imolese e la SP 58 Piancaldolese (Firenzuola), la SP306 Casolana Riolese e la SP 477 dell'Alpe di Casaglia (Palazzuolo sul Senio), la SP 29 Traversa di Lutirano, la SP 20 Modiglianese (Marradi) e la SS67 Tosco-Romagnola (San Godenzo) in prossimità del passo del Muraglione.

Leggi anche:

Maltempo in Mugello, il sopralluogo di Coldiretti: "Aziende isolate dalle frane"

Fonte: Città Metropolitana di Firenze