Biblioteca di Empoli, è tempo delle Sferruzzanti e del gruppo #Preferireidino

Torna il lunedì della creatività con il gruppo delle Sferruzzanti che si riuniscono al punto Soci Coop al Centro commerciale Empoli, in via Raffaello Sanzio. L’appuntamento è per il 22 maggio 2023, alle 15.30: per partecipare è necessario scrivere una mail a biblioteca@comune.empoli.fi.it oppure contattare il numero telefonico 0571 757840. Bibliocoop ricorda che, fino al 28 maggio 2023 compreso, il punto prestito al Centro*Empoli in via Raffaello Sanzio rimarrà chiuso per trasferimento locali.



Sabato 27 maggio 2023, alle 10, in biblioteca si terrà un nuovo incontro a cura dell’associazione Amici della Biblioteca Fucini, #Preferireidino. Il libro che sarà al centro dell’iniziativa si intitola “La ragazza di Bube” di C.Cassola. Per chi volesse entrare a far parte del gruppo di lettura, basta contattare l'associazione Amici della Biblioteca scrivendo un messaggio alla loro pagina Facebook oppure inviando una mail all'indirizzo amicibibliofucini@gmail.com

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa